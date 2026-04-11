Lady Gaga e Doechii hanno rilasciato ieri la loro canzone intitolata “Runway”, che fa parte della colonna sonora del nuovo film prodotto da 20th Century Studios, “Il Diavolo veste Prada 2”. La traccia rappresenta il primo brano musicale ufficiale annunciato per il film, che vedrà coinvolte entrambe le artiste. Lady Gaga, nota per aver vinto 16 premi Grammy e un Emmy, si unisce così a Doechii, vincitrice di due premi Grammy.

NEW YORK – Lady Gaga, vincitrice di 16 premi Grammy® ed Emmy, e Doechii, vincitrice di 2 premi GRAMMY, hanno pubblicato ieri la loro nuova canzone “Runway”, il primo brano musicale svelato dal prossimo film 20th Century Studios, “Il Diavolo veste Prada 2”. La collaborazione era stata annunciata all’inizio di questa settimana, quando il brano era stato anticipato all’interno del trailer finale del film. Pensata per la pista da ballo, “Runway” arriva in anticipo rispetto all’attesissimo sequel, che debutterà nelle sale italiane il 29 aprile. Interpretata da Lady Gaga e Doechii, “Runway” è stata scritta da Bruno Mars, Jaylah Hickmon, Gaga, Andrew Watt, Henry Walter, Dernst “D’Mile” Emile II e Jayda Love, e prodotta da Bruno Mars, Andrew Watt, Cirkut e D’Mile.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Lady Gaga e Doechii insieme in “Runway”

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