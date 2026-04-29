Ladro 21enne ruba due pacchi di merendine e finisce in carcere

Un giovane straniero di 21 anni è stato arrestato dopo aver tentato di portare via due pacchi di merendine da un supermercato di corso Sicilia. Durante l'intervento delle forze dell'ordine, l'uomo ha opposto resistenza e si è rifiutato di collaborare, finendo in carcere con l'accusa di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri e ha attirato l'attenzione dei passanti.

Un 21enne straniero è stato arrestato per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver rubato delle merendine in un supermercato di corso Sicilia. Gli agenti della questura sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione che riferiva della presenza di un giovane che, dopo.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Ladro “di merendine” in una scuola del centro città, tradito dall’allarmeIl colpo è scattato nella notte, quando l’allarme antintrusione della scuola media Manzoni, in piazza Garibaldi, in centro di Udine, ha segnalato... Fondi, evade più volte dai domiciliari: ladro di bici elettriche finisce in carcereFondi, 8 aprile 2026 – La Polizia di Stato di Fondi, nella giornata di ieri, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.