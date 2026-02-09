Ladro di merendine in una scuola del centro città tradito dall’allarme

Da udinetoday.it 9 feb 2026

Questa notte, un ladro ha tentato di entrare nella scuola media Manzoni in piazza Garibaldi, nel cuore di Udine. L’allarme antintrusione si è attivato, mettendo in fuga il malintenzionato prima che potesse portare via qualcosa. La scena si è svolta in modo rapido, lasciando i vigili a cercare di capire se ci siano stati danni o furti riusciti.

Il colpo è scattato nella notte, quando l’allarme antintrusione della scuola media Manzoni, in piazza Garibaldi, in centro di Udine, ha segnalato un’intrusione in corso. I carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti tempestivamente, sorprendendo all’interno dell’edificio un uomo che si.🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Udine Manzoni

