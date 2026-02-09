Ladro di merendine in una scuola del centro città tradito dall’allarme

Questa notte, un ladro ha tentato di entrare nella scuola media Manzoni in piazza Garibaldi, nel cuore di Udine. L’allarme antintrusione si è attivato, mettendo in fuga il malintenzionato prima che potesse portare via qualcosa. La scena si è svolta in modo rapido, lasciando i vigili a cercare di capire se ci siano stati danni o furti riusciti.

Il colpo è scattato nella notte, quando l'allarme antintrusione della scuola media Manzoni, in piazza Garibaldi, in centro di Udine, ha segnalato un'intrusione in corso. I carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti tempestivamente, sorprendendo all'interno dell'edificio un uomo che si.

