Due uomini sono stati arrestati a Gaglianico dopo un tentativo di furto di circa 450 chili di rame nel cimitero. I militari li hanno individuati e fermati mentre si trovavano tra i tetti e le siepi del sito. Entrambi hanno precedenti e sono stati colti in flagrante mentre tentavano di portare via il metallo. L’intervento delle forze dell’ordine ha impedito che il furto proseguisse.

? Cosa sapere Due uomini arrestati a Gaglianico dopo il furto di 450 chili di rame.. I due sospetti con precedenti sono stati presi in flagranza dai militari.. Due uomini residenti fuori provincia, un 47enne di Pavia e un 29enne di Novara, sono stati arrestati dai militari di Biella e Salussola poco prima delle 4 di questa notte mentre depredavano il cimitero di Gaglianico. Il silenzio della notte è stato interrotto da movimenti sospetti segnalati da un cittadino della zona. Le pattuglie, giunte sul posto dopo aver riscontrato il cancello d’ingresso forzato, si sono trovate davanti a una scena surreale tra le lapidi del borgo. Un uomo è stato individuato mentre tentava di mimetizzarsi tra i rami di una siepe, proprio accanto a diverse lastre di rame che erano state staccate e messe in attesa per il trasporto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caccia al rame nel cimitero: presi due ladri tra i tetti e le siepi

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