Un uomo è stato sorpreso mentre cercava di rubare rame e portafiori nel cimitero. La polizia l’ha denunciato sul posto. I furti di metalli continuano a colpire anche i luoghi di sepoltura, dove i ladri agiscono di notte, sperando di non essere visti.

I ladri di rame e di ottone non risparmiano neppure i cimiteri, da tempo nel mirino dei cacciatori di metalli. È successo a Corato (Bari), dove un uomo di 58 anni è stato bloccato all'interno del cimitero cittadino mentre stava asportando portafiori e vari ornamenti in rame dalle tombe e dai loculi della struttura. È stato denunciato. A sorprenderlo sono stati gli uomini della polizia locale, intervenuti insieme a quelli del commissariato dopo alcune segnalazioni di movimenti sospetti nell'area. Gli agenti, giunti prontamente sul posto, hanno intercettato un uomo, poi identificato nel 58enne, mentre era impegnato ad asportare portafiori e altri ornamenti. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Furti di rame e portafiori dalle tombe, sorpreso mentre rubava nel cimitero: denunciato

Nella notte tra il 22 e il 23 dicembre 2025, nel cimitero comunale di Torchiarolo si sono verificati danni ad alcune tombe e il furto di centinaia di portafiori.

Un uomo è stato arrestato nel Salernitano con l'accusa di aver sottratto oggetti decorativi e funerari dalle cappelle del cimitero di Capaccio Paestum.

