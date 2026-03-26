Nella notte, nel salernitano, una banda di ladri ha preso di mira un'azienda di San Pietro Tanagro che si occupa di macchine agricole. Oltre a questo colpo, sono stati segnalati altri furti tra Eboli e Battipaglia, con malviventi che hanno messo a segno diversi colpi nella zona. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili.

In particolare, i malviventi hanno rubato due trattori ed un rimorchio presso un'azienda di San Pietro al Tanagro, per un danno economico di oltre 100mila euro Ladri scatenati nel salernitano: in particolare, ignoti hanno messo a segno un furto nella notte a San Pietro Tanagro, presso una azienda specializzata in macchine agricole. I malviventi hanno portato via due trattori, caricandoli a bordo di un rimorchio che si trovava dinanzi all'azienda. Il danno economico sarebbe di circa 100mila euro. Indagano, dunque, i carabinieri per identificare i responsabili: preziose, come sempre, saranno le immagini della videosorveglianza. Intanto, martedì sera, nella Piana del Sele, sono stati segnalati nuovi colpi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Ladri scatenati nel salernitano: colpo grosso in un'azienda di San Pietro, altri furti tra Eboli e Battipaglia

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