Ladri scatenati tre furti in una notte Allarme della Cna | Più controlli

Nella notte, tre negozi sono stati svaligiati a Finale Emilia, causando danni ingenti ai proprietari. La crescente serie di furti ha spinto la Cna a chiedere più controlli nelle zone più colpite. Le vie del centro storico sono state teatro di azioni rapide e silenziose da parte dei ladri, che hanno preso di mira negozi e attività locali. La situazione preoccupa gli esercenti, che temono un aumento delle mancate sicurezze.

Non accenna a fermarsi l'ondata di furti che nelle ultime settimane sta investendo le attività commerciali del centro storico di Finale Emilia. A lanciare l'allarme è la Cna locale per voce del presidente Antonio Bianchini: "Chiediamo al sindaco Claudio Poletti di convocare le parti sociali e le forze dell'ordine, per valutare l'opportunità di rafforzare i controlli nel centro della nostra città, per ripristinare un clima di sicurezza tra i cittadini e gli operatori commerciali". Intanto sono da segnalare altri colpi dei malviventi. A subire il furto più consistente è stato il negozio di telefonia "Tech.

Ladri scatenati. E’ allarme nei quartieriUn’ondata di furti ha spinto le autorità di Città di Castello a intervenire, dopo una serie di episodi che hanno colpito diverse zone della città.

Ladri scatenati al b&b: “Due furti in una settimana, tra uno e l’altro ho preso le telecamere ma non ho avuto nemmeno il tempo per installarle”Due furti in una settimana nel bed and breakfast di Alzano Lombardo.

