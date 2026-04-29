Ladri scatenati nella notte | furti a Salerno città e a Nocera si indaga

Nella notte, sono stati segnalati diversi furti a Salerno città e nella zona dell'Agro. Tra gli episodi, un tentativo di furto in una gioielleria in via Posidonia a Pastena, già oggetto di precedenti furti. Le forze dell'ordine stanno conducendo indagini per identificare i responsabili. Al momento, non ci sono arresti né dettagli sui mezzi utilizzati dai ladri durante le operazioni.

Ladri scatenati, nella notte, a Salerno città e nell'Agro. Per iniziare, ignoti si sono introdotti nella gioielleria “Il Diamante”, in via Posidonia a Pastena, già svaligiata in passato. Ad attendere i malviventi dopo il colpo, un complice in un’Audi bianca: sarebbe stato rubato un espositore con.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Ladri scatenati nella notte: furti tra Salerno e NoceraNotte di furti tra Salerno e l’Agro nocerino, dove diversi esercizi commerciali sono stati presi di mira da bande di malviventi. Ladri scatenati, tre furti in una notte. Allarme della Cna: "Più controlli"Non accenna a fermarsi l’ondata di furti che nelle ultime settimane sta investendo le attività commerciali del centro storico di Finale Emilia. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ladri scatenati. Razzia e danni a 12 auto; Ladri di borse griffate. Colpo in un’azienda. Portati via 150 esemplari; Furti a raffica nella notte in città e provincia; Raffica di furti nei negozi . In via Carbonieri razzia di bici. Ladri scatenati, tre furti in una notte. Allarme della Cna: Più controlliNon accenna a fermarsi l’ondata di furti che nelle ultime settimane sta investendo le attività commerciali del centro storico di Finale Emilia. A lanciare l’allarme è la Cna locale per voce del ... ilrestodelcarlino.it Ladri di borse griffate. Colpo in un’azienda. Portati via 150 esemplariPiancastagnaio, torna la paura fra gli operatori del settore che chiedono sicurezza. Fallito il furto nell’impresa vicina. Fuggono a bordo di un furgone della Camst. lanazione.it Ladri scatenati: assaltano auto e la portano via https://ebx.sh/06OEvv - facebook.com facebook