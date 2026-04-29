L’accesso alla piscina privata passa per la scala a chiocciola del vicino ma il giudice nega la servitù di passaggio

Un percorso che collega una piscina privata alla proprietà del vicino attraverso una scala a chiocciola, un vialetto di mattonelle bianche e un cancello in ferro battuto non è stato riconosciuto come diritto di passaggio dal giudice. Nonostante l’aspetto suggestivo e la natura antica di questi elementi, la richiesta di servitù di passaggio è stata respinta. La decisione si basa sul fatto che tali elementi non costituiscono un accesso legittimo alla piscina.

Una scala a chiocciola, un vialetto di mattonelle bianche e un cancello in ferro battuto. Elementi che non bastano, per quanto suggestivi e antichi, a garantire il diritto di passaggio sulla proprietà altrui. Lo ha stabilito la Corte d’appello di Perugia con la sentenza che respinge il ricorso di.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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