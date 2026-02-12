Il giudice ha negato a John la possibilità di accedere alla messa alla prova, lasciando aperta la strada al processo. Nel frattempo, Elkann rischia di finire sotto accusa anche per dichiarazione fraudolenta, se il calendario giudiziario lo permetterà. L’uomo aveva sperato di scontare il suo debito con la giustizia aiutando i ragazzi in un istituto dei Salesiani, ma ora tutto sembra più lontano.

Sfumati i lavori socialmente utili: Elkann rischia il processo pure per dichiarazione fraudolenta. Calendario permettendo Il suo sogno era scontare il suo (piccolo) debito con la giustizia tra i banchi di un istituto dei Salesiani, in veste di tutor. E invece dovrà accomodarsi tra i banchi di un tribunale. Quello che ha fatto tutta la differenza del mondo per John Elkann è la qualificazione giuridica data da due diversi giudici a un paio di dichiarazioni dei redditi compilate non proprio a regola d’arte. Tutto ruota intorno all’eredità da 1 miliardo di euro di Marella Caracciolo, nonna di John e vedova di Gianni Agnelli, lascito che non era stato sottoposto a tassazione. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Truffa allo Stato: il giudice nega a John la messa alla prova. E lui tifa prescrizione

