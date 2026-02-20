Giudice sparito 32 anni fa Scavi alla Casa del Jazz Trovata scala sotterranea

Il giudice scomparso trentadue anni fa è tornato sotto i riflettori, dopo che sono stati scoperti scavi alla Casa del Jazz, ex Villa Osio. Durante i lavori, gli operai hanno rinvenuto una scala sotterranea nascosta sotto un pavimento in legno. La scoperta ha sollevato domande su cosa si nasconda nei tunnel murati della villa, che da tempo attira curiosi e appassionati di misteri. La Sovrintendenza dovrà ora valutare se proseguire con le ricerche o mettere sotto controllo la zona. La vicenda si arricchisce di nuovi dettagli.

I misteri della Casa del Jazz, ex Villa Osio, sono nascosti in un tunnel murato per scavare il quale sarà necessario il parere, e l'autorizzazione, della Sovrintendenza. Dietro quel muro potrebbero celarsi non solo il corpo del giudice Paolo Adinolfi, ma addirittura le ossa di Emanuela Orlandi, la ragazza vaticana scomparsa 43 anni fa. E infatti ieri Pietro – il fratello che non si è mai piegato al destino di non sapere dove sia finita la congiunta che era adolescente in quel maledetto 1983 – era in via di Porta Ardeatina, accanto al figlio del giudice, Lorenzo, per avere qualche notizia in più.