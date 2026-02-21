Pio Esposito a DAZN | La mancanza di Lautaro Martinez si sente ma io ho tanta carica e non voglio accontentarmi Sul Bodo…
Pio Esposito ha parlato prima della partita contro il Lecce, spiegando che l’assenza di Lautaro Martinez si fa sentire in squadra. Il centravanti dell’Inter ha detto di sentirsi motivato e determinato a dare il massimo, nonostante le difficoltà. Ha aggiunto che il Bodo, prossimo avversario, rappresenta una sfida importante. Esposito ha mostrato entusiasmo e voglia di dimostrare il suo valore in campo.
Inter News 24 Pio Esposito, centravanti dell’Inter, ha parlato poco prima del match odierno contro il Lecce di Di Francesco: le sue dichiarazioni. A pochi minuti dal fischio d’inizio di Lecce-Inter, il giovane protagonista nerazzurro Francesco Pio Esposito è intervenuto ai microfoni di DAZN per caricare l’ambiente. Con la squadra di Cristian Chivu ferma a 61 punti, l’attaccante ha sottolineato l’importanza di reagire immediatamente dopo il passo falso europeo. PAROLE – « Bodo è stata un’esperienza unica, non avevo mai provato così tanto freddo in una partita di calcio, è stata un’esperienza di vita. 🔗 Leggi su Internews24.com
Pio Esposito a Dazn: «Cerco di imparare da Lautaro e dagli altri campioni, ecco cosa ho pensato quando sono entrato»Francesco Pio Esposito, attaccante dell’Inter, ha condiviso le sue impressioni dopo la vittoria contro l’Atalanta.
LIVE Alle 21 Bodo-Inter: Chivu si affida a Lautaro e Pio Esposito per scardinare il muro norvegeseAlle 21, si gioca Bodo-Inter, partita decisiva dei playoff, dopo che lo scorso anno il Manchester City è stato sconfitto e la Juventus è passata senza problemi.
Lecce-Inter, le ULTIMISSIME: Cheddira e Pio Esposito in pole, la scelta su DimarcoProbabili formazioni Lecce Inter - Le scelte di Di Francesco e Chivu per il match della 26^ giornata di Serie A ...
Pio Esposito a DAZN: Gol importante sono contento. C'era da affrontare e battere la Juve e ci siamo riuscitiL'attaccante dell'Inter Pio Esposito è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il successo sulla Juventus. Le sue parole: Il gol col Lecce è ...
L’11 di Cristian Chivu per Lecce-Inter: 3-5-2 Sommer; Bisseck, deVrij, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Pio Esposito #LecceInter x.com
Cronache di spogliatoio. . A soli vent’anni Pio Esposito diventa il titolare dell’Inter in un periodo piuttosto complicato e decisivo per i nerazzurri. Con l’infortunio di Lautaro, il giovane italiano deve provare a caricarsi sulle spalle l’attacco dell’Inter. #cronachedisp - facebook.com facebook