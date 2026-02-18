La Volta buona pagelle del 18 febbraio | caos in studio per le diete 4 i capricci dei cantanti a Sanremo 8

La puntata de La Volta Buona del 18 febbraio ha visto scontri tra i partecipanti a causa delle diete. La discussione si è accesa quando alcuni cantanti hanno insistito sulle proprie scelte alimentari, provocando tensioni in studio. Un artista ha alzato la voce, mentre altri si sono mostrati irritati per le critiche ricevute. La discussione si è fatta più accesa anche tra i conduttori, che hanno cercato di calmare gli animi. Alla fine, il dibattito sulle diete ha lasciato molti con il fiato sospeso.

Anche parlare di alimentazione e diete può generare malcontento. Lo sanno bene i protagonisti di questa puntata de La Volta Buona, i cui animi si sono accesi parecchio a causa delle loro divergenze d'opinione. Meno male che c'è Domenico Marocchi a risollevarci con le sue incursioni da Sanremo. E intanto Patty Pravo smentisce la storia col "toy boy". Si parla di diete e gli animi si scaldano. Voto: 4. È un bene parlare di sana alimentazione. Un po' meno quando si trattano certi argomenti in maniera poco delicata. Nello studio de La Volta Buona si dà spesso spazio all'argomento "diete", come le mode assurde (vedi quella della banana o quella degli omogeneizzati) che promettono di perdere un mare di chili in tempi record.