Spezia Oggi la decisione di Roberts sul mister Il presidente Stillitano atteso domani in città
Oggi a Spezia si attende la decisione di Thomas Roberts sul futuro di Roberto Donadoni come allenatore. Il patron americano deve scegliere se confermare l'ex tecnico del Parma o cercare una nuova guida per la squadra. Domani, il presidente Stillitano arriverà in città per discutere della situazione e fare il punto sulla situazione.
Tutto nelle mani del patron Thomas Roberts, a lui la decisione finale sulla conferma o meno di mister Roberto Donadoni. Con Luca D’Angelo che resta al vaglio come alternativa. Solo questa mattina il proprietario del club bianco comunicherà la sua decisione definitiva nell’ambito di una situazione al momento cristallizzata, che vede Roberto Donadoni ancora alla guida della squadra, ma con l’ipotesi D’Angelo non tramontata visto che anche ieri sono proseguite le interlocuzioni tra i dirigenti aquilotti e il procuratore del tecnico pescarese Michelangelo Minieri. Visto i tempi ristretti, nell’imminenza della partita con il Cesena di sabato, il patron potrebbe propendere per la continuità tecnica, con una sorta di fiducia a termine a Donadoni condizionata all’esito della gara del Manuzzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Argomenti discussi: Spezia, il nodo allenatore non è ancora sciolto: attesa per domani la decisione di Roberts; Giovedì Stillitano in Italia, entro ventiquattr’ore la decisione definitiva su Donadoni; Corruzione e turbativa in porto. Scatta la prescrizione dei reati. La Corte ’cancella’ la sentenza; Spezia: Donadoni esonerato? Sì, forse sì, anzi no. Si decide oggi. Avellino, c'è Pagliuca.
Spezia Oggi la decisione di Roberts sul mister. Il presidente Stillitano atteso domani in cittàPossibile la conferma di Donadoni fino alla gara di Cesena ma resta l’ipotesi D’Angelo-bis: petizione dei tifosi per il suo ritorno ... sport.quotidiano.net
Virtus Entella, a rischio la trasferta a La Spezia. Oggi alle 12 la decisione del GOSLa Virtus Entella si avvicina alla sfida di sabato sera contro lo Spezia con più di un punto interrogativo, a partire dalla presenza dei tifosi. tuttomercatoweb.com
NUOVO PONTE SUL MAGRA, A BREVE L'INAUGURAZIONE Oggi il sopralluogo dei tecnici e del presidente della Provincia della Spezia facebook
Oggi alla Spezia i funerali di Youssef: la città si ferma per il lutto cittadino. Il Sindaco @PPeracchini interviene richiamando all'impegno collettivo contro la violenza: "Mio impegno istituzionale contro la violenza" Ansa.it x.com