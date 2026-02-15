Chiama anziana e si finge carabiniere | il marito 84enne si insospettisce contatta il 112 e sventa la truffa

Un uomo di 84 anni ha contattato il 112 e sventato una truffa ai danni della moglie 75enne. La donna era stata contattata da un finto carabiniere che le chiedeva denaro e gioielli. La chiamata al Nue ha portato all'arresto di una coppia di malviventi.🔗 Leggi su Fanpage.it

