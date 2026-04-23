Britannica sceglie di morire in clinica svizzera dopo la perdita del figlio

Una donna britannica, in buona salute, ha deciso di recarsi in Svizzera per mettere fine alla propria vita tramite suicidio assistito. La scelta è avvenuta questa settimana, quattro anni dopo la morte del suo unico figlio, che le ha causato un grave dolore psicologico. La donna ha optato per questa soluzione a causa della difficoltà nel gestire la perdita.

Una donna britannica fisicamente sana ha scelto di recarsi in Svizzera per compiere il suicidio assistito questa settimana, non potendo più sopportare il dolore e la condizione psicologica derivati dalla perdita del suo unico figlio, morto quattro anni fa. Wendy Duffy, 56 anni, ex operatrice sociosanitaria delle West Midlands, ha ottenuto l'approvazione della clinica elvetica Pegasos, a cui ha versato 10.000 sterline, e si prepara per i suoi ultimi momenti. "La mia vita, la mia scelta. Vorrei che questa possibilità esistesse nel Regno Unito", ha dichiarato al Daily Mail, sottolineando che l' eutanasia non è legale nel suo Paese. La proposta...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Britannica sceglie di morire in clinica svizzera dopo la perdita del figlio Notizie correlate Perse il figlio quattro anni fa, 56enne britannica sceglie il suicidio assistito in Svizzera: il caso Wendy DuffyWendy Duffy, 56enne britannica, ha deciso di ricorrere al suicidio assistito in Svizzera dopo la morte del figlio, avvenuta quattro anni fa. Raffaella Fico, dopo la tragedia della perdita del figlio, vive un momento di gioia: c’entra l’altra figliaDopo il dolore per la perdita del figlio, Raffaella Fico ritrova un sorriso grazie a una sorpresa speciale della figlia Pia. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Pichetto, 'allo studio biocidi contro la vespa velutina'. Britannica sceglie di morire in clinica svizzera dopo la perdita del figlioUna donna britannica fisicamente sana ha scelto di recarsi in Svizzera per compiere il suicidio assistito questa settimana, non potendo più sopportare il dolore e la condizione psicologica derivati da ... ansa.it Perse il figlio quattro anni fa, 56enne britannica sceglie il suicidio assistito in Svizzera: il caso Wendy DuffyWendy Duffy, 56enne britannica, ha deciso di ricorrere al suicidio assistito in Svizzera dopo la morte del figlio, avvenuta quattro anni fa ... fanpage.it