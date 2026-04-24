Donna britannica sceglie il suicidio assistito in Svizzera dopo la perdita del figlio

Una donna britannica ha deciso di recarsi in Svizzera per sottoporsi al suicidio assistito, motivando la scelta con il dolore derivante dalla perdita del figlio avvenuta quattro anni fa. La sua decisione è stata presa dopo un lungo periodo di sofferenza emotiva e psicologica, che non le avrebbe permesso di continuare a vivere nel Regno Unito. La vicenda è stata resa nota attraverso una dichiarazione della donna stessa.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una decisione maturata nel dolore. Una donna del Regno Unito ha deciso di recarsi in Svizzera per ricorrere al suicidio assistito, dichiarando di non riuscire più a sopportare il dolore emotivo e psicologico seguito alla perdita del figlio, avvenuta quattro anni fa. Il percorso verso la clinica svizzera. Wendy Duffy, 56 anni ed ex operatrice sociosanitaria delle West Midlands, ha ottenuto l’autorizzazione da una clinica specializzata, versando circa 10.000 sterline per accedere alla procedura. La donna ha spiegato pubblicamente la sua scelta, sottolineando che “la mia vita, la mia scelta”, evidenziando come una simile possibilità non sia consentita nel Regno Unito.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Donna britannica sceglie il suicidio assistito in Svizzera dopo la perdita del figlio Notizie correlate Leggi anche: Wendy Duffy, 56enne britannica senza malattie sceglie il suicidio assistito in Svizzera dopo la morte del figlio: “Non provo più alcuna gioia” Britannica sceglie di morire in clinica svizzera dopo la perdita del figlioUna donna britannica fisicamente sana ha scelto di recarsi in Svizzera per compiere il suicidio assistito questa settimana, non potendo più... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Britannica sceglie di morire in clinica svizzera dopo la perdita del figlio; Perse il figlio quattro anni fa, 56enne britannica sceglie il suicidio assistito in Svizzera: il caso Wendy Duffy; Wendy Duffy, la 56enne sceglie di morire con il suicidio assistito dopo la morte del figlio. La vita non ha più senso; La figlia della badante precipitata dal balcone a Selargius: Qualcuno le ha fatto del male, non è suicidio. Donna britannica sceglie di morire in una clinica svizzera dopo la perdita del figlioUna donna britannica fisicamente sana ha scelto di recarsi in Svizzera per compiere il suicidio assistito questa settimana, non potendo più sopportare il dolore e la condizione psicologica derivati ... ansa.it Perse il figlio quattro anni fa, 56enne britannica sceglie il suicidio assistito in Svizzera: il caso Wendy DuffyWendy Duffy, 56enne britannica, ha deciso di ricorrere al suicidio assistito in Svizzera dopo la morte del figlio, avvenuta quattro anni fa ... fanpage.it Donna britannica sceglie di morire in una clinica svizzera dopo la perdita del figlio. La 56enne Wendy Duffy, "non vivo più e non voglio gettarmi da un palazzo" #ANSA - facebook.com facebook Una donna inglese di 56 anni porrà fine alla sua vita questo venerdì in una clinica svizzera pagando diecimila sterline. Quattro anni fa suo figlio Marcus, di 23 anni, è morto x.com