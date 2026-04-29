La Torre dei Conti prova a rinascere | l’area riconsegnata a Roma Capitale

La Torre dei Conti è stata recentemente restituita a Roma Capitale dai Vigili del Fuoco, dopo aver completato le operazioni di consolidamento e copertura. L’intervento ha riguardato il restauro e la messa in sicurezza dell’edificio, che si trova nel centro storico della città. La riapertura ufficiale dell’area segna il termine delle attività di intervento e il trasferimento della gestione alla Sovrintendenza Capitolina.

Roma, 29 aprile 2026 – La Torre dei Conti, dopo i lavori di consolidamento e copertura del manufatto, è stata riconsegnata dai Vigili del Fuoco a Roma Capitale – Sovrintendenza Capitolina. Questa mattina si è svolta una cerimonia a cui ha preso parte il sindaco Roberto Gualtieri insieme al prefetto di Roma Lamberto Giannini, al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Eros Mannino, al Comandante dei Vigili del Fuoco di Roma Adriano De Acutis e ad alcuni familiari dell’operaio Octav Stroici, vittima del crollo di novembre. Dopo la benedizione impartita dal cappellano del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma Elio Lobs, la posa sulla facciata della Torre dei Conti di un’insegna con la fiamma simbolo del corpo e lo scioglimento di un grande drappo tricolore.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Roma: prefetto, su Torre dei Conti lavoro eccezionale con metodo CapitaleIn merito alla Torre dei Conti, il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, ha dichiarato: “è stato un lavoro eccezionale anche per le tempistiche perché... Roma, la Torre dei Conti è salva: a settembre parte il restauroIl 3 novembre 2025, nel corso della ristrutturazione del monumento medievale che si affaccia sui fori imperiali, sono collassati i pavimenti interni. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sito Istituzionale | Torre dei Conti, Vigili del Fuoco riconsegnano area a Roma Capitale; I Vigili del Fuoco riconsegnano la Torre dei Conti a Roma nel giorno delle vittime sul lavoro; Torre dei Conti, il 6 maggio l’area torna come prima: sicurezza, memoria e restauro nel cuore di Roma; Roma, la Torre dei Conti torna alla città dopo i lavori di messa in sicurezza. Torre dei Conti, Roma riapre Largo Ricci: dal 6 maggio via alle recinzioni dopo il crolloLa torre medievale è stata riconsegnata dai Vigili del Fuoco a Roma Capitale dopo la messa in sicurezza, mentre resta forte il ricordo di Octav Stroici, l’operaio deceduto nel crollo continua ... romait.it Torre dei Conti, il 6 maggio l’area torna come prima: sicurezza, memoria e restauro nel cuore di RomaTorre dei Conti messa in sicurezza: dal 6 maggio recinzioni ridotte a Largo Ricci. Gualtieri ricorda Octav Stroici e annuncia il restauro. ilquotidianodellazio.it Un giovane di 21anni, che sarebbe appartenente alla comunità ebraica, è in stato di fermo in relazione al ferimento di un uomo e una donna, entrambi dell'Anpi, avvenuta il 25 aprile a Roma. L'indagine è coordinata dai pm dall'antiterrorismo della Capitale. #A x.com La Festa della Resistenza di Roma 2026 si è conclusa con una partecipazione di oltre 34 mila persone che, dal 23 al 26 aprile, al Mattatoio di Testaccio, hanno preso parte agli oltre 100 appuntamenti del programma promosso da Roma Capitale, fra lectio, - facebook.com facebook