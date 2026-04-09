A Roma, la Torre dei Conti, un monumento medievale vicino ai Fori Imperiali, sarà sottoposta a restauro a partire da settembre. Il 3 novembre 2025, durante i lavori di ristrutturazione, si è verificato il collasso dei pavimenti interni, che ha richiesto interventi di messa in sicurezza. La torre rimane comunque intatta e il progetto di intervento prosegue secondo il programma previsto.

Il 3 novembre 2025, nel corso della ristrutturazione del monumento medievale che si affaccia sui fori imperiali, sono collassati i pavimenti interni. Due i crolli consecutivi. Uno degli operai travolti, Octay Stroici, romeno di 66 anni, è riuscito a sopravvivere per 11 ore sotto le macerie, ma è morto poco dopo il salvataggio. Presto i turisti potranno tornare a visitare la Torre dei Conti: la messa in sicurezza si concluderà entro fine aprile, mentre il restauro vero e proprio inizierà a settembre. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Roma, la Torre dei Conti è salva: a settembre parte il restauro

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