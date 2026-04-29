La Svizzera soffocata da una delle mafie più potenti al mondo | cos’è la Black Axe nata nelle università nigeriane

Le autorità svizzere e tedesche hanno recentemente condotto un maxi blitz contro l’organizzazione criminale internazionale chiamata Black Axe, un gruppo nato nelle università nigeriane. La Black Axe è considerata una delle mafie più potenti al mondo e si occupa di attività illecite in diversi paesi. L’operazione ha portato all’arresto di numerosi sospetti e al sequestro di documenti e materiali legati alle indagini.

Le autorità svizzere e tedesche hanno condotto nelle scorse ore un maxi blitz contro l’’organizzazione criminale internazionale denominata Black Axe. Sono state effettuate perquisizioni domiciliari in diversi cantoni svizzeri, che hanno portato all’arresto di dieci persone, tra cui il capo regionale di Black Axe per l’Europa meridionale. L’operazione era mirata ai leader e ai membri della confraternita nigeriana sospettati di essere attivi a livello internazionale in una vasta gamma di attività criminali. (ANSA FOTO) – Notizie.com Tra questi, truffe sentimentali e altri reati di frode informatica che hanno causato danni per milioni di franchi svizzeri, nonché riciclaggio di denaro.🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - La Svizzera soffocata da una delle mafie più potenti al mondo: cos’è la Black Axe, nata nelle università nigeriane Notizie correlate Al Tecnopolo arriva un altro supercomputer: “Tra i più potenti al mondo”Bologna, 23 aprile 2026 – Un altro supercomputer è in arrivo al Dama-Tecnopolo di Bologna. Leggi anche: 'Camerata Salzburg', torna in città una delle orchestre da camera più prestigiose al mondo