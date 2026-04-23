A Bologna, presso il centro di ricerca del Tecnopolo, sarà installato un nuovo supercomputer denominato IT4LIA. Si tratta di uno dei calcolatori più potenti al mondo, progettato specificamente per applicazioni di intelligenza artificiale. La consegna del nuovo sistema è prevista per le prossime settimane, dopo il completamento delle operazioni di installazione e collaudo. L’arrivo di questa apparecchiatura rappresenta un passo importante per le attività di ricerca e sviluppo dell’area.

Bologna, 23 aprile 2026 – Un altro supercomputer è in arrivo al Dama-Tecnopolo di Bologna. Si chiama IT4LIA ed è un calcolatore tra i più potenti al mondo, ottimizzato per l'intelligenza artificiale. Chi sono i creatori del supercomputer. Realizzato da Dell Technologies e da E4 Computer Engineering, il supercomputer è cofinanziato da Euro HPC JU e dal ministero dell'Università. A breve si aggiungerà all'infrastruttura di calcolo gestita da Cineca all'interno, appunto, del Tecnopolo. Nato all'interno dell'omonimo network italiano della AI Factory europea, avviato nel 2025 per sostenere lo sviluppo di un'infrastruttura di intelligenza artificiale nazionale e sicura, il nuovo sistema è progettato soprattutto per servire startup e pmi(piccole e medie imprese, ndr), ma sarà aperto e accessibile anche alla più ampia comunità di ricerca.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al Tecnopolo arriva un altro supercomputer: “Tra i più potenti al mondo”

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