' Camerata Salzburg' torna in città una delle orchestre da camera più prestigiose al mondo

La Camerata Salzburg torna a Ferrara dopo nove anni grazie a un concerto programmato per mercoledì 25 alla sera. L’orchestra, riconosciuta tra le più importanti a livello internazionale, porta in città un programma ricco di capolavori. La serata si svolgerà al Teatro Comunale ‘Claudio Abbado’, attirando appassionati di musica classica che non vedono l’ora di ascoltare le interpretazioni degli artisti. La presenza dell’orchestra si annuncia come uno degli eventi più interessanti della stagione.

È uno dei concerti più attesi della stagione 20252026: mercoledì 25 (ore 20.30), presso il Teatro Comunale ‘Claudio Abbado’, torna a Ferrara, a distanza di nove anni dall’ultima volta, la ‘Camerata Salzburg’, una delle orchestre da camera più prestigiose al mondo, che verrà diretta dal violinista Thomas Reif nel ruolo di maestro concertatore, con la partecipazione della talentuosa pianista olandese Gile Bae. Il programma intreccia il classicismo viennese di Haydn al romanticismo di Schumann: si aprirà con 'L'Ouverture da l'isola disabitata' di Joseph Haydn, un brano che nel 1779 segnò una rottura con lo stile galante dell'epoca. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

