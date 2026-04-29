La storia di Remigio | 80 anni e centinaia di rally alle spalle

A pochi giorni dal suo ottantesimo compleanno, Remigio Baù, nato nel 1946, conta centinaia di partecipazioni a rally. La sua carriera nel mondo delle competizioni automobilistiche dura da diversi decenni, durante i quali ha preso parte a numerose gare. Nonostante l’età, continua ad essere presente nel panorama rallystico, testimoniando una lunga esperienza e una passione duratura per lo sport.

Classe 1946, Remigio Baù tra poche settimane compirà 80 anni e ancora non demorde: sono centinaia i rally a cui ha preso parte. L'ultimo lo scorso 10 aprile.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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