La mia storia di bambina esule Costretta a lasciare tutto alle spalle

Da ilrestodelcarlino.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La storia di una bambina esule emerge con forza, raccontata con parole semplici e dirette. La donna spiega come l’aver dovuto lasciare tutto alle spalle le abbia impedito di frequentare la scuola, una privazione che le ha lasciato un segno profondo nel cuore. Un racconto che mette in luce le difficoltà di chi si trova a dover abbandonare la propria vita per motivi di guerra o persecuzione.

"Voglio solo dire una cosa: essere stata esule mi ha impedito di studiare, una privazione che non mi meritavo e che mi ha ferito il cuore". Imperia Adelaide Rizzati è un’esule istriana che da 86 anni vive a Comacchio. All’età di tre anni lascia la provincia di Gorizia per arrivare dalla nonna paterna che viveva proprio a Comacchio. "Mio padre Giuseppe – racconta Imperia – quando seppe che saremmo dovuti andare in un centro per esuli si rifiutò e ci portò qui". Il ricordo di quei tragici momenti, Imperia lo ha fatto al sindaco di Comacchio Pierluigi Negri martedì 10 febbraio, la Giornata del Ricordo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

