La storia della bambina con 2 compleanni e di quei 1.000 trapianti che a Monza hanno restituito la vita

A Monza, all’ospedale San Gerardo, sono trascorsi 41 anni da quando è stato eseguito il primo trapianto di midollo allogenico, un intervento che ha portato a circa 1.000 trapianti nel tempo. Tra le storie che si sono susseguite, c’è quella di una bambina che ha festeggiato due compleanni, segnando un percorso di speranza e di vite salvate grazie alla medicina.

Sono passati oltre quarant’anni – per l’esattezza 41 – da quando all’ospedale San Gerardo di Monza è stato eseguito il primo trapianto di midollo allogenico (cioè da donatore). E da allora di trapianti di midollo osseo di questo tipo nel nosocomio di via Pergolesi ne sono stati eseguiti 1.000.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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