Una bambina di tre anni è stata battezzata ieri nella cappella del padiglione NI di un ospedale universitario. I medici hanno salvato la sua vita, portandola a ricevere il sacramento in un momento simbolico. La piccola, chiamata Maisha, nome che in africano significa “vita”, è al centro di una storia di cura e speranza.

Il rito è stato celebrato nella cappellina del padiglione NI del Policlinico. "Una rinascita spiriturale dopo quella fisica" La chiameremo “Maisha” che in africano significa VITA. È la bambina di tre anni che ieri è stata battezzata nella cappella del padiglione NI dell’AOU G. Martino di Messina. Una rinascita spirituale, dopo quella fisica. Nata all’ospedale di Taormina, di origini africane, “Maisha” è in cura da tempo presso i reparti pediatrici del policlinico universitario e la mamma ha voluto che fosse battezzata alla presenza dei medici che in questi anni, e tutt’oggi, continuano ad averla in cura. Madrina la dott.ssa Sara Manti, dirigente medico del reparto di Pediatria, diretto dalla Prof. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - La commovente storia di Maisha, la bimba battezzata dai medici che le hanno salvato la vita

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