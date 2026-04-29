La Stazione Centrale ha 120 anni

La Stazione Centrale di Milano ha festeggiato il suo 120° anniversario. La posa della prima pietra avvenne il 29 aprile 1906 in Piazza Duca d’Aosta, con la presenza del re Vittorio Emanuele III e la benedizione del Cardinale Carlo Ferrari. Da allora, l’edificio si è consolidato come uno dei principali punti di riferimento della città, simbolo di storia e sviluppo.

Ha compiuto 120 anni la Stazione Centrale di Milano. Era il 29 aprile 1906 quando, in Piazza Duca d’Aosta, il re Vittorio Emanuele III posava la prima pietra di quello che sarebbe diventato uno dei simboli più imponenti di Milano, mentre il Cardinale Carlo Ferrari impartiva la benedizione solenne.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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