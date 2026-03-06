Palidoro il progetto per la stazione | 120 posti auto in più e nuova viabilità

Nella mattina di ieri, nella commissione Lavori, è stato presentato il progetto per la stazione di Palidoro, che prevede l'aggiunta di 120 posti auto e una nuova viabilità. Il piano include interventi specifici per migliorare l’accessibilità e la mobilità nel territorio. Sono stati illustrati i dettagli relativi alle modifiche infrastrutturali e alle priorità di realizzazione.

"Dopo i diversi interventi proposti in commissione e svolti poi nella parte adiacente della stazione, per mettere in sicurezza la parte di transito pedonale e del percorso che congiunge la parte abitata con quella della mobilità attiva. L'analisi svolta con gli uffici tecnici per quanto riguarda la sicurezza e la viabilità ha tenuto conto di diverse proposte raccolte, ma anche di tutte le normative e di tutti i crismi necessari, che hanno portato all'approfondimento e al lavoro della bozza discussa", si legge. Feola entra più nel dettagli: ""Il progetto prevede la risistemazione dell'area pedonale e dei parcheggi, tenendo conto delle criticità già esposte da tempo da parte dei cittadini che ci siamo fatti carico di riportare per analizzarle e creare alternative sostenibili.