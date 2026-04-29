Durante la maratona di Londra 2026, circa 59 partecipanti hanno preso parte alla corsa, tra cui una nota attrice protagonista in produzioni musicali. La performer, nota per il ruolo principale in uno spettacolo di Broadway, ha completato i 42 chilometri in un tempo che ha sorpreso gli spettatori. Un video che mostra il suo percorso ha fatto il giro sui social, attirando numerosi commenti e reazioni da parte degli utenti.

La maratona di Londra 2026 passerà alla storia per i record mondiali di Sabastian Sawe e Tigst Assefa, ma tra i circa 59.000 corridori che hanno attraversato la capitale britannica, uno dei momenti più emozionanti della giornata è arrivato nel pomeriggio, quando Cynthia Erivo ha tagliato il traguardo in 3:21:40 sulle note di Defying Gravity. Non è stata solo una corsa di completamento, visto che per l’attrice britannica, vincitrice di Tony, Grammy ed Emmy, protagonista di Wicked al cinema, questo tempo rappresenta un miglioramento personale straordinario rispetto al 3:35:36 registrato nella stessa gara nel 2022. Un salto in avanti di quasi 14 minuti che diventa ancora più impressionante considerando il contesto in cui si è allenata.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - La star di Wicked corre 42 km e conquista tutti: il video della maratona di Cynthia Erivo è da brividi

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