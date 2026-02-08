Bergamo corre | oltre 6mila runners tra mezza maratona e 10 km Festa serale con l’Urban Trail - Podi foto e il video della partenza

Domenica mattina Bergamo si anima con oltre 6.200 persone che corrono tra la mezza maratona e i 10 km. La partecipazione è stata così alta da portare il totale di runner a 8.000, un record per la città. La gara si è svolta senza problemi, con tanti atleti che hanno affrontato il percorso tra entusiasmo e fatica. La festa si è spostata in serata con l’Urban Trail, dove podisti e appassionati si sono ritrovati per condividere la passione per la corsa. Podi, foto e video della partenza hanno immortalato

LA CORSA. Sono 6.200 i runners che hanno partecipato alla mezza maratona e alla 10 km di domenica 8 febbraio in città, un totale record di 8.500 con l’Urban Trail di sabato 7 febbraio. Bergamo corre e lo fa con entusiasmo. Sono 6.200 i runners che hanno partecipato alla mezza maratona e alla 10 km di domenica 8 febbraio in città, un totale record di 8.500 con l’Urban Trail di sabato 7 febbraio. Un dato importante sulla mezza: 1.500 sono stati i runners dall’estero per un totale di 70 Nazioni rappresentate. A Bergamo sabato l’Urban Night Trail, domenica la mezza e la 10 km. Modifiche alla viabilità Subito le classifiche. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Sabato sera a Bergamo si corre l’Urban Night Trail, la prima delle gare di questo fine settimana.

A Bergamo si è corsa la Urban Night Trail, una gara tra il Sentierone e Città Alta.

A Bergamo sabato l’Urban Night Trail, domenica la mezza e la 10 km. Modifiche alla viabilità facebook

