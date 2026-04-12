Yeman Crippa vince la Maratona dai Parigi! Impresa da brividi in una 42 km di prestigio tempo di sostanza

Yeman Crippa ha conquistato la vittoria alla Maratona di Parigi 2026, chiudendo i 42,195 km in un tempo di rilievo. La gara si è svolta nella capitale francese, attirando numerosi atleti provenienti da diverse nazioni. Crippa ha tagliato il traguardo davanti agli altri concorrenti, confermando la sua posizione di rilievo nel panorama delle maratone internazionali. La manifestazione si è conclusa con grande partecipazione di pubblico e appassionati.

Yeman Crippa ha vinto la Maratona di Parigi 2026, completando i 42,195 km nella capitale francese con il tempo 2h05:18 e tornando ad essere il secondo italiano di sempre sulla distanza, alle spalle di Iliass Aouani (2h04:26 di primato nazionale siglato poche settimane fa a Tokyo da parte del bronzo iridato in carica). Impresa davvero maiuscola da parte del trentino, che ha saputo domare un tracciato non velocissimo e muscolarmente esigente, dettando legge in una delle maratone più iconiche e prestigiose del panorama europeo e mondiale, anche se non si tratta di una Major. Il già Campione d’Europa di 10.000 metri e mezza maratona ha migliorato di ben 48 secondi il proprio personale (2h06:06 a Siviglia nel 2024), risultando decisamente più veloce nella seconda parte di gara (1h03:14 alla mezza, poi ultimi 21,097 km divorati in 1h02:04).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Yeman Crippa vince la Maratona dai Parigi! Impresa da brividi in una 42 km di prestigio, tempo di sostanza Yeman Crippa punta in alto nella Maratona di Parigi dopo il record nella mezza. Pietro Riva a RotterdamDomenica 12 aprile si preannuncia una giornata estremamente interessante per gli appassionati di atletica leggera e per tanti runners italiani e... Yeman Crippa demolisce il record italiano di mezza maratona! Secondo europeo di sempre, che tempo a NapoliYeman Crippa ha demolito il già suo record italiano di mezza maratona, rendendosi protagonista di una prestazione encomiabile lungo le vie di Napoli...