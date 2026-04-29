La sospensione di Stefano Cirillo dalla Dc accolto il ricorso | Va reintegrato immediatamente
Il Tribunale di Roma ha deciso di sospendere il provvedimento che aveva escluso Stefano Cirillo dalla Democrazia cristiana, confermando il suo ruolo di socio e segretario regionale. La decisione è arrivata in seguito al ricorso d’urgenza presentato dall’interessato, che ha ottenuto l’annullamento immediato della sospensione. La sentenza stabilisce che Cirillo deve essere reintegrato nelle sue funzioni senza ulteriori ritardi.
Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso d’urgenza presentato da Stefano Cirillo, sospendendo l’efficacia del provvedimento con cui era stato escluso dalla qualità di socio e, conseguentemente, di segretario regionale della Democrazia cristiana. Il giudice ha ordinato l'immediata reintegra, con.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Notizie correlate
"Perché volete cancellare la Dc?": il duro appello di Stefano Cirillo a Giorgia MeloniLa tensione all'interno del Centrodestra siciliano raggiunge il punto di rottura ad Agrigento, trasformando la composizione della coalizione per le...
Rebecca Passler, ricorso accolto: può tornare a gareggiare dopo la sospensione per dopingRebecca Passler, sospesa cautelativamente per doping, potrà partecipare alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.