La sospensione di Stefano Cirillo dalla Dc accolto il ricorso | Va reintegrato immediatamente

Il Tribunale di Roma ha deciso di sospendere il provvedimento che aveva escluso Stefano Cirillo dalla Democrazia cristiana, confermando il suo ruolo di socio e segretario regionale. La decisione è arrivata in seguito al ricorso d’urgenza presentato dall’interessato, che ha ottenuto l’annullamento immediato della sospensione. La sentenza stabilisce che Cirillo deve essere reintegrato nelle sue funzioni senza ulteriori ritardi.