Perché volete cancellare la Dc? | il duro appello di Stefano Cirillo a Giorgia Meloni

Una forte tensione si è sviluppata nel Centrodestra siciliano, raggiungendo un punto di rottura durante un evento ad Agrigento. Un esponente politico ha rivolto un appello pubblico a una leader nazionale, chiedendo chiarimenti sulla volontà di eliminare un partito storico. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, poiché riguarda la composizione della coalizione in vista delle prossime elezioni comunali e ha ripercussioni a livello nazionale.