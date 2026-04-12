Perché volete cancellare la Dc? | il duro appello di Stefano Cirillo a Giorgia Meloni
Una forte tensione si è sviluppata nel Centrodestra siciliano, raggiungendo un punto di rottura durante un evento ad Agrigento. Un esponente politico ha rivolto un appello pubblico a una leader nazionale, chiedendo chiarimenti sulla volontà di eliminare un partito storico. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, poiché riguarda la composizione della coalizione in vista delle prossime elezioni comunali e ha ripercussioni a livello nazionale.
La tensione all'interno del Centrodestra siciliano raggiunge il punto di rottura ad Agrigento, trasformando la composizione della coalizione per le prossime comunali in un caso politico nazionale. Stefano Cirillo, segretario regionale della Democrazia Cristiana, rompe il silenzio e punta il dito.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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