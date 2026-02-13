Rebecca Passler può tornare a gareggiare dopo la decisione del tribunale di accogliere il suo ricorso, annullando la sospensione cautelativa decisa lo scorso 2 febbraio per la positività al Letrozolo. La sciatrice trentina, fermata per doping, aveva sempre dichiarato di aver assunto l’integratore senza voler eludere le regole, e ora potrà riprendere le competizioni senza limitazioni.

Rebecca Passler, sospesa cautelativamente per doping, potrà partecipare alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. La decisione è arrivata dalla Corte Nazionale d’Appello di Nado Italia, che ha accolto il ricorso dell'azzurra contro la sospensione provvisoria seguita ad una positività al Letrozolo riscontrata nel corso di un controllo effettuato lo scorso 26 gennaio. La ventiquattrenne di Anterselva, nipote d'arte, potrà dunque essere al via la prossima settimana della gara di staffetta. Dopo che ieri il Tas aveva dichiarato di non avere giurisdizione per esaminare il ricorso, oggi la Nadab ha riconosciuto il fumus boni iuris, ovvero l’apparente fondatezza dell'assunzione involontaria o della contaminazione inconsapevole della sostanza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rebecca Passler, ricorso accolto: può tornare a gareggiare dopo la sospensione per doping

