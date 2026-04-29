Un quartetto attoreo molto empatico ed energetico, una scrittura teatrale avvincente, un cast perfetto per esprimere al meglio le potenzialità della dinamica drammaturgica; quindi un cocktail vincente. Aurora Peres e Alessandro Tedeschi tendono una complicità psico-agogica e un atmosfera intima quanto vivace che coinvolge il pubblico tramite un intenso senso di realtà vissuta e di riconoscimento esperienziale. Un teatro-cinema che favorisce l'immedesimazione in situazioni e relazionalità eccentriche e borderline che vengono attualizzate con grande naturalezza e senso di spontaneità. Ecco il segno della vera arte: la generazione dell'illusione del reale e del famigliare.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - "La sorella migliore": un'opera teatrale dalla composizione perfetta che coinvolge e fa riflettere

Notizie correlate

Menopausa senza tabù: a Milano lo spettacolo teatrale che fa ridere e riflettereLa menopausa è ancora spesso raccontata sottovoce, come se fosse qualcosa da nascondere.

"Rent Family. Nelle vite degli altri". Un'opera romantica e poetica struggente e commovente e che fa riflettereUna grande interpretazione dell'attore Brendan Fraser che gioca con tutti i registi situazionisti del caso: emozione, imbarazzo, paura, panico,...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: La sorella migliore; La sorella migliore è Vanessa Scalera; Vanessa Scalera in La sorella migliore: amore e giustizia morale, dubbi sul filo di lana; Vanessa Scalera in scena con ’La sorella migliore’. Intenso dramma familiare.

La sorella migliore chiude la stagione: teatro e coscienza in scena tra Cirié e TortonaSarà un finale carico di emozione e domande scomode a chiudere le stagioni teatrali 2025/2026 del Teatro Magnetti di Cirié e del Teatro Civico di Tortona. In scena La sorella migliore, spettacolo ... giornalelavoce.it

Vanessa Scalera in 'La sorella migliore': dramma familiare tra colpa e giustiziaVanessa Scalera al Vascello nel dramma di Gili: colpa, giustizia e morale in una famiglia segnata dalla tragedia ... it.blastingnews.com

Per il ciclo ‘DUSEracconti – Storie di donne’, martedì 5 maggio (ore 21) va in scena al Teatro Duse di Bologna Vanessa Scalera in ‘La sorella migliore’, scritto da Filippo Gili e diretto da Francesco Frangipane. - facebook.com facebook