Rent Family Nelle vite degli altri Un' opera romantica e poetica struggente e commovente e che fa riflettere

Una grande interpretazione dell'attore Brendan Fraser che gioca con tutti i registi situazionisti del caso: emozione, imbarazzo, paura, panico, smarrimento, commozione. Una grande umanità dentro un Giappone disperato di anime sole e frustrate che giungono alla necessità di pagare per avere attori che giocano il ruolo di mariti, padri, partner, parenti. Un film shakespeariano dove davvero la società si è ridotta a recitazione, uso, dipendenza, rapporto prezzolato. Ma dentro questo spettacolo a cielo aperto proprio all'interno del modulo della recitazione ecco amleticamente sorgere la possibilità di coltivare veri sentimenti e un vero senso di umanità.

Rental Family – Nelle vite degli altri: La recensioneIl film “Rental Family – Nelle vite degli altri” di Hikari, pseudonimo di Mitsuyo Miyazaki, è arrivato nelle sale italiane a causa del suo successo internazionale.

