La Sonrisa immobili e terreni diventano di proprietà del Comune | Ora attendiamo il responso del Tar

Martedì mattina, presso gli uffici della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli, è stata completata la trascrizione che attesta il trasferimento di proprietà al Comune di Sant'Antonio Abate di immobili e terreni relativi alla struttura ricettiva chiamata Grand Hotel. La procedura ufficiale ha concluso questa fase, e ora l’amministrazione attende la decisione del Tar.

“Martedì mattina, presso gli uffici della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli, è stata formalmente completata la trascrizione che certifica il passaggio di proprietà al Comune di Sant'Antonio Abate degli immobili e dei terreni afferenti alla struttura ricettiva denominata Grand Hotel.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Castello delle Cerimonie, “La Sonrisa” diventa proprietà del comune di Sant’Antonio AbateSvolta nella vicenda del Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate, noto al grande pubblico come il “Castello delle Cerimonie”. Otto proprietà del Comune. Fabbricati e terreni all’asta. C’è un’area di verde attrezzataSe da un lato il Comune acquista il giardino Iacovacci per quasi 5 milioni di euro, dall’altro l’amministrazione intende vendere otto proprietà tra... Panoramica sull’argomento Il Grand Hotel La Sonrisa verso lo sgombero, il Comune di Sant’Antonio Abate ora è il proprietarioLa location divenuta famosa per il reality Il Castello delle Cerimonie sarà presto sgomberata, già notificati gli atti alle tre abitazioni ... fanpage.it La Sonrisa diventa di proprietà del ComuneIl Grand Hotel La Sonrisa, noto per essere stato location del reality Il Castello delle Cerimonie, è ora di proprietà del Comune di Sant'Antonio Abate e presto sarà sgomberato. Ieri mattina, presso ... ilroma.net