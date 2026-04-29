La sinistra si arrende | Sánchez adotta il metodo Meloni anche sul Patto di stabilità

Il premier socialista spagnolo ha deciso di seguire una strategia simile a quella adottata dalla leader di destra in Italia, in relazione al rispetto del Patto di stabilità. La scelta segna una svolta rispetto alle posizioni storiche della sinistra europea, che nelle ultime settimane ha mostrato segni di cedimento rispetto alle richieste di flessibilità fiscale. La questione ha attirato l’attenzione sulle recenti decisioni del governo spagnolo e sulle possibili conseguenze politiche.

La narrativa di una sinistra europea alternativa alla linea della destra regge sempre meno. E il caso spagnolo, con il premier socialista Pedro Sánchez, continua a offrire esempi difficili da ignorare. Dopo i dossier su immigrazione e spesa militare, si aggiunge ora un nuovo capitolo: quello della politica economica ed energetica in sede Ue. La sinistra gioca al copiato. Il punto è semplice: mentre in Italia la richiesta di maggiore flessibilità sui conti pubblici per affrontare la crisi energetica rispecchia una vecchia battaglia “sovranista” da sempre cara alla destra di governo, a Bruxelles la stessa linea viene fatta propria dai Socialisti europei, cioè dalla famiglia politica di Sánchez.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La sinistra si arrende: Sánchez adotta il “metodo Meloni” anche sul Patto di stabilità Notizie correlate Sorpresa, la sinistra Ue fa asse con Meloni: «Stop al Patto di Stabilità». FdI all’assalto di Sánchez: «Col gas di Putin finanzia la guerra» – I videoDa Strasburgo – L’Europa paga il prezzo, salatissimo, di una guerra che non ha scelto e che non condivide. Leggi anche: Anche von der Leyen dice no all’Italia: il Patto di stabilità non si tocca