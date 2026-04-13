Anche von der Leyen dice no all’Italia | il Patto di stabilità non si tocca

La presidente della Commissione europea ha confermato che il Patto di stabilità non sarà modificato, respingendo così le richieste italiane di revisione. Nel frattempo, il costo della guerra in Iran continua a crescere, con l’Unione europea che ha sostenuto spese aggiuntive di oltre 22 miliardi di euro in appena 44 giorni. Questi dati sono stati comunicati ufficialmente dalla stessa von der Leyen.

Il conto della guerra in Iran si fa sempre più salato. Soltanto per l’Ue parliamo di oltre 22 miliardi aggiuntivi in soli 44 giorni, come sottolineato dalla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. Ma il problema, per l’Italia, non è solo il conto salato, ma anche il nuovo diniego da parte di Bruxelles alla richiesta di maggiore flessibilità sul Patto di stabilità. Non solo, perché von der Leyen invia anche un altro messaggio, indirettamente, all’Italia, sostenendo che le misure anti-crisi devono essere mirate e temporanee e non devono incentivare i consumi. L’esatto opposto di quanto fatto dal governo Meloni con il taglio delle accise.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Anche von der Leyen dice no all’Italia: il Patto di stabilità non si tocca Von der Leyen: "Non ci sono le condizioni per sospendere il Patto di stabilità"«Il primo importante punto è che le misure» anti-crisi «dei Paesi membri devono essere temporanee, mirate, tempestive. Von der Leyen, 'non ci sono le condizioni per sospendere il Patto'"Il primo importante punto è che le misure anti-crisi dei Paesi membri devono essere temporanee, mirate, tempestive. Argomenti più discussi: Dialogo Ue-Usa sul Digitale, von der Leyen pronta a darla vinta a Trump; Von der Leyen: Possiamo farcela, abbiamo già superato una crisi energetica; Ungheria, da Von der Leyen a Macron a Zelensky: tutti contenti per la vittoria di Magyar; Von der Leyen, 'stasera il cuore d'Europa batte più forte in Ungheria'. - Non lo ricordavamo, ma nel cast di “Un posto al sole” figurò anche il grande Luigi De Filippo nel ruolo di Otto Von Blucher (1999). Foto screen dal web #claudia #albertopalladini - facebook.com facebook