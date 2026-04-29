Giovedì 30 aprile alle ore 18 si terrà la presentazione del libro 'La signora delle rose gialle' presso il Teatro Niccolini, situato in via Ricasoli. L'evento prevede l'intervento dell'autore e la discussione sul testo pubblicato di recente. La serata si svolgerà in una delle sale storiche di Firenze, con ingresso libero per i partecipanti. La presentazione fa parte di un ciclo dedicato alla letteratura contemporanea.

Firenze, 28 aprile 2026 – Giovedì 30 aprile alle ore 18 al Teatro Niccolini (via Ricasoli, 3-5) verrà presentato il libro ‘La signora delle rose gialle ’ (ed. Noripios), opera prima del fiorentino Leonardo Quercioli. Introduce l’editore Antonio Pagliai, interverrà Bernard Dika, sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana. Sarà presente l’autore. Quercioli, classe 2001, è studente di Archeologia. Il suo racconto, che si sviluppa nell’arco temporale di una giornata, ha come protagonista il piccolo Paolo, in visita alla nonna ospite di una casa di riposo. Il suo cammino dentro alla struttura, in compagnia della madre Sofia, è foriero di meraviglie e di tristezza, di spunti di riflessione sul senso del tempo e sui rapporti tra le persone.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ‘La signora delle rose gialle’, il libro di Quercioli al teatro Niccolini

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