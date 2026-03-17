Il 17 marzo 2026, al Teatro Niccolini di Firenze, viene presentato il libro ‘Toscana in Giallo e Nero’. Nel testo si narra di un episodio del 1770, quando un giovane Mozart di 14 anni si trovava a Firenze con una ragazza di nome Fiammetta. La narrazione si concentra su eventi storici legati alla città e ai personaggi coinvolti in quell’epoca.

Firenze, 17 marzo 2026 – È il 1770, e un Mozart quattordicenne si trova a Firenze assieme a una fanciulla di nome Fiammetta. Lui dovrà suonare per il granduca Pietro Leopoldo, ma c’è qualcosa di più urgente: difendere l’amica da un’oscura presenza, confidando nel potere della musica. Il flauto magico è il racconto, ispirato a una vicenda reale, con cui si apre Toscana in giallo e nero (pp.96, euro 10), la raccolta di Antonio Di Carlo che sarà presentata giovedì 19 marzo alle ore 18 al Teatro Niccolini (Via Ricasoli, 3). Interverranno la giornalista Sandra Nistri e lo scrittore Davide Savorelli, introduce l’editore Antonio Pagliai. Di Carlo,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, il libro ‘Toscana in Giallo e Nero’ al Teatro Niccolini

Articoli correlati

Firenze, presentazione del libro ‘Toscana in Giallo e Nero’ al Teatro NiccoliniFirenze, 9 marzo 2026 – Nell’ambito delle Niccolitudini, le presentazioni che non annoiano (e durano poco), la Libreria-Caffè del Teatro Niccolini...

Firenze, presentazione del libro ‘Il grande altrove’ al teatro NiccoliniFirenze, 24 febbraio 2026 – A Firenze il 26 febbraio ci sarà la presentazione del libro ‘Il grande altrove’ (Mauro Pagliai Editore) di Alessandro...

Contenuti e approfondimenti su Teatro Niccolini

Temi più discussi: Firenze, presentazione del libro ‘Toscana in Giallo e Nero’ al Teatro Niccolini; Cuore, De Amicis e il ‘piccolo scrivano fiorentino’; Orchestra da camera. Un’unica stagione e 80 grandi concerti; Firenze presentazione del libro ‘Toscana in Giallo e Nero’ al Teatro Niccolini.

Firenze, presentazione del libro 'Toscana in giallo e nero' al Teatro NiccoliniIl 19 marzo a ingresso libero, sarà presente l’autore Antonio Di Carlo ... msn.com

Felder lancia un concorso per artisti al Teatro Niccolini, 'votano i toscani'Il Teatro Niccolini di Firenze, da un anno sotto la direzione artistica di Hershey Felder, lancia un concorso per avvicinare il pubblico alle arti performative. A marzo 2026 sarà aperto un contest per ... ansa.it

Al Teatro #Niccolini per la stagione degli Amici della Musica Firenze trionfo per uno dei maggiori quartetti in attività al mondo, il Takács Quartet - facebook.com facebook