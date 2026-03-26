firenze presentazione del libro il bardiccio al teatro niccolini

A Firenze, nel teatro Niccolini, si è svolta la presentazione del libro “Il Bardiccio” di Alessandro Sarti, all’interno del ciclo chiamato ‘Niccolitudini’. L’evento si è tenuto il 25 marzo 2026 presso la Libreria-Caffè del teatro, situata in via Ricasoli 3. La presentazione ha coinvolto un pubblico interessato alle tematiche trattate nel volume.

Firenze, 25 marzo 2026 – Nell’ambito delle ‘Niccolitudini’, il ciclo di presentazioni che non annoiano (e durano poco), la Libreria-Caffè del Teatro Niccolini (via Ricasoli 3), ospita la presentazione del libro di Alessandro Sarti ‘Il Bardiccio. Storie e ricette di un insaccato ribelle’ (Ed. Pagliai). L’appuntamento è giovedì 26 marzo alle ore 18, a ingresso libero. Introduce l’editore Antonio Pagliai, interverrà Paolo Pellegrini, giornalista e Accademico della Cucina Italiana. Sarà presente l’autore. Info e prenotazioni: [email protected]. Non chiamatelo una pietanza “povera”: il bardiccio, salume tipico della Valdisieve e del Chianti Rufina, racconta in ogni aroma e in ogni boccone l’identità di un territorio unico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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