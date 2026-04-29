Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali del Masters 1000 di Madrid dopo aver sconfitto in due set Rafael Jodar, un giovane tennista spagnolo di 19 anni. La partita si è conclusa con il punteggio di 6-2, 7-6 in favore di Sinner. Jodar, volto emergente del tennis locale, ha affrontato il giocatore italiano in una sfida che ha attirato l’attenzione degli appassionati.

Jannik Sinner raggiunge la semifinale del Masters 1000 di Madrid battendo in due set 6-2 7-6 il 19enne Rafael Jodar, idolo di casa e astro nascente del tennis spagnolo. C'era grande attesa per la sfida "generazionale" (anche se l'espressione forse è un po' eccessiva visto che la differenza di età è di appena 5 anni) tra il baby spagnolo, protagonista di un'ascesa incredibile e unica nella storia del tennis - è passato dal numero 687 del mondo un anno fa a top 40 - e il n.1 del mondo lanciatissimo verso il suo quinto Masters 1000 consecutivo. Per Sinner è la 26esima vittoria consecutiva nei Masters 1000, dove ha vinto 52 set e ne ha persi solo 2.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La sfida generazionale tra Sinner e Jodar non delude: Jannik vola in semifinale

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Sinner in semifinale al Masters 1000 di Madrid: avversario, quando si gioca e dove vederla in tv - facebook.com facebook

Sinner manda ko Jodar in due set e conquista la semifinale dell’Atp 1000 di Madrid #Tuttosport #Sinner x.com