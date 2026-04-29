Le imprese del settore elettromeccanico hanno deciso di interrompere la produzione per un’ora, pagando gli operai, in segno di protesta contro una crisi ormai alle porte. Per la prima volta, i cancelli sono rimasti chiusi per evidenziare le difficoltà che attraversano le aziende, senza rinunciare alla retribuzione dei lavoratori durante il fermo. L’azione mira a richiamare l’attenzione su una situazione che richiede interventi immediati.

Protestano per la prima volta. Ieri, le imprese dell’elettromeccanica hanno fermato la produzione per un’ora - pagata ai lavoratori - per accendere i riflettori su una crisi che non è più rinviabile. Il messaggio è netto: così l’Europa rischia di smettere di produrre ciò che le serve per esistere. Protagonista in Brianza la Malvestiti di Muggiò, 300 dipendenti fra qui e Cinisello, nata nel 1945, la prima al mondo, a fine anni Cinquanta, a creare uno stampo in carburo di tungsteno. Da loro compravano i cinesi, che oggi affossano il comparto. "Abbiamo fatto questa scelta per accendere un faro sul futuro di un settore chiave", spiega il presidente Claudio Malvestiti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La serrata per la sopravvivenza. Un’ora di stop pagata dal padrone. Insieme ai cancelli della Malvestiti

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