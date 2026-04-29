La serrata per la sopravvivenza Un’ora di stop pagata dal padrone Insieme ai cancelli della Malvestiti
Le imprese del settore elettromeccanico hanno deciso di interrompere la produzione per un’ora, pagando gli operai, in segno di protesta contro una crisi ormai alle porte. Per la prima volta, i cancelli sono rimasti chiusi per evidenziare le difficoltà che attraversano le aziende, senza rinunciare alla retribuzione dei lavoratori durante il fermo. L’azione mira a richiamare l’attenzione su una situazione che richiede interventi immediati.
Protestano per la prima volta. Ieri, le imprese dell’elettromeccanica hanno fermato la produzione per un’ora - pagata ai lavoratori - per accendere i riflettori su una crisi che non è più rinviabile. Il messaggio è netto: così l’Europa rischia di smettere di produrre ciò che le serve per esistere. Protagonista in Brianza la Malvestiti di Muggiò, 300 dipendenti fra qui e Cinisello, nata nel 1945, la prima al mondo, a fine anni Cinquanta, a creare uno stampo in carburo di tungsteno. Da loro compravano i cinesi, che oggi affossano il comparto. "Abbiamo fatto questa scelta per accendere un faro sul futuro di un settore chiave", spiega il presidente Claudio Malvestiti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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