La serata anni ' 90 al Parco di Monza
Venerdì 1 maggio alle 21.30, al Parco di Monza, si svolgerà il più grande live show degli anni '90 mai organizzato in Italia. La serata prevede un concerto con artisti e brani tipici di quel decennio, attirando un pubblico di appassionati e fan. L’evento si terrà all’interno dell’area verde, con ingresso gratuito e posti a sedere disponibili. La manifestazione si concluderà prima di mezzanotte.
Venerdì 1 maggio alle 21.30 l'appuntamento è al Parco di Monza con il live show anni '90 più grande d’Italia. L'evento si inserisce all'interno del programma di Pic nic Italia, lo street food festival che fino al 3 maggio sarà aperto in viale Mirabello.Il programmaDurante la giornata, dalle 10.🔗 Leggi su Monzatoday.it
Il Parco di Monza torna in festa con la 9° edizione dei PicNic d’Italia
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