La serata anni ' 90 al Parco di Monza

Venerdì 1 maggio alle 21.30, al Parco di Monza, si svolgerà il più grande live show degli anni '90 mai organizzato in Italia. La serata prevede un concerto con artisti e brani tipici di quel decennio, attirando un pubblico di appassionati e fan. L’evento si terrà all’interno dell’area verde, con ingresso gratuito e posti a sedere disponibili. La manifestazione si concluderà prima di mezzanotte.