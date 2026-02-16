Taratata | Bonolis e grandi ospiti per una nuova serata musicale su Canale 5 Ritorno al format anni ’90

Taratata Ritorna in Prima Serata: Bonolis e un Parterre di Stelle per la Seconda Puntata su Canale 5. Stasera, lunedì 16 febbraio 2026, “Taratata” torna a illuminare il piccolo schermo con una nuova puntata in prima serata su Canale 5. Paolo Bonolis guiderà lo show dalla ChorusLife Arena di Bergamo, offrendo al pubblico un racconto degli artisti arricchito da performance originali, duetti a sorpresa e la partecipazione di ospiti come Annalisa, Fiorella Mannoia, Negramaro, Alessandra Amoroso, Luca Carboni e Gigi D’Alessio. L’evento segna il tentativo di rivitalizzare un format di successo degli anni ’90 e primi anni 2000, in un panorama televisivo profondamente mutato.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa sera torna "Taratata" su Canale 5, con Paolo Bonolis alla guida dello show musicale.

