Nella 36ª giornata del campionato di Serie B, Matteo Croce dell’Avamposto Bianconero ha azzeccato 8 risultati nella Schedina Spezia’s Confidential, un gioco dedicato al giornalista Rino Capellazzi. Tra i partecipanti, Bragazzi si trova in testa alla classifica. La competizione si svolge come tradizione, con appassionati che cercano di indovinare i risultati delle partite di calcio.

La 36ª giornata del campionato di Serie B è stata pronosticata da Matteo Croce dell’Avamposto Bianconero (nella foto) che ha indovinato 8 risultati della Schedina Spezia’s Confidential, in ricordo del giornalista de La Nazione Rino Capellazzi. In classifica si conferma al comando il club Bragazzi con 15 punti; secondo Romito (14); terzo Avamposto Bianconero (13); quarti Cavatorti e Spezzini Distinti (12); quinto Belini Frizzanti (11); sesti Aquile Rio, Noi sonà per le Aquile e Pucciarelli (10); settimi Orgoglio Spezzino, ASC Community e Tutti pazzi per le Aquile (9); ottavo Fedelissimi (8); noni Riviera e Vecchia guardia (7); decimo Fuori di Spezia (6); undicesimo Alta Fedeltà (5).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La schedina. Matteo Croce (Avamposto) azzecca 8 risultati. Bragazzi in testa

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