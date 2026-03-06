Don Matteo vince la prima serata tra ‘Affari Tuoi’ e ‘La Ruota’ è testa a testa

Ieri sera, Rai1 ha dominato il prime time con la trasmissione di 'Don Matteo 15', che ha raccolto 3.706 milioni di spettatori. Tra gli altri programmi in gara, 'Affari Tuoi' e 'La Ruota' si sono sfidati in un testa a testa, senza che nessuno dei due riuscisse a superare la fiction. La serata si è conclusa con la vittoria netta di Rai1.

(Adnkronos) – Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con 'Don Matteo 15' che ha ottenuto 3.706.000 telespettatori e il 21,7% di share. Secondo gradino del podio per Canale 5 con il film di Checco Zalone 'Quo vado?' visto da 2.724.000 telespettatori (share del 16,5%). Medaglia di bronzo per Rai3 con 'Splendida cornice', seguita da 1.029.000 telespettatori ( share del 6,3%). Fuori dal podio su La7 'Piazzapulita' ha realizzato 951.000 telespettatori e il 6,8% mentre su Rete4 'Dritto e Rovescio' ha interessato 896.000 telespettatori raggiungendo uno share del 6,9%. Su Rai2 il programma'Ore 14 Sera' è stato visto da 714.

Don Matteo 15, anticipazioni puntata del 13 marzo: Diego e Caterina sempre più vicini mentre continua la caccia agli evasiLa quindicesima stagione di Don Matteo continua a intrecciare indagini e vicende personali dei protagonisti. Dopo gli eventi della puntata precedente, la serie ambientata a Spoleto prosegue con nuovi ... alfemminile.com

#DonMatteo15 conquista la prima serata con i suoi fedelissimi: 3.706.000 spettatori e il 21,7% di share. Il finale di stagione si avvicina: come vi sembra questa quindicesima annata Promossa o bocciata :) #DonMatteo #RaoulBova - facebook.com facebook

E anche l'ottava puntata è terminata! Grazie per essere stati con noi Ci vediamo giovedì prossimo con un nuovo episodio "al bacio" di #DonMatteo15 x.com