Nella serata di giovedì, gli ascolti televisivi vedono la serie Don Matteo su Rai1 raggiungere una media di 3.706 milioni di spettatori, risultando il programma più visto. Si registra anche un testa a testa tra i programmi condotti da Formigli e Del Debbio, che si contendono l’attenzione del pubblico. La serata si conclude con questi due eventi come principali punti di riferimento per gli spettatori.

Gli ascolti del giovedì televisivo vedono su Rai1 la serie Don Matteo prevalere con una media di 3.706.000 spettatori pari al 21.7% di share. Su Canale5 il film Quo vado? diverte2.724.000 spettatori con uno share del 16.5%. Su Italia1 il film Mission: Impossible – Fallout totalizza 680.000 spettatori con il 4.2%. Su Rai3 Splendida Cornice intrattiene1.029.000 spettatori (6.3%). Su Tv8 il film 2012 raccoglie 160.000 spettatori (1.0%) e sul Nove Only Fun – Comico Show diverte 426.000 spettatori con il 2.5%. Per l'approfondimento: su Rai2 Ore 14 Sera raduna 714.000 spettatori pari al 5.2%; su Rete4 Dritto e Rovescio sigla 896.000 spettatori (6. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ascolti tv, vince Don Matteo. Testa a testa Formigli-Del Debbio

Ascolti tv ieri giovedì 5 marzo chi ha vinto tra Don Matteo, Zalone, Masterchef, Ore 14, Del Debbio e FormigliLa Rai centra il tris nella giornata di giovedì 5 marzo per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv.

Don Matteo di Raoul Bova spopola. Del Debbio-Formigli: chi vince la sfidaGli ascolti del giovedì televisivo vedono su Rai1 la quindicesima stagione di Don Matteo debuttare con una media di 4.

Altri aggiornamenti su Don Matteo.

Temi più discussi: Ascolti tv ieri (26 febbraio): Sanremo da record, la ‘rivincita’ di Carlo Conti. Il dato storico della terza serata; Don Matteo 15: tre uomini e una mucca nella clip in anteprima della nuova puntata; Quanto vince il vincitore di MasterChef Italia tra montepremi in gettoni d'oro, libro di ricette e corso ALMA; Ascolti TV ieri sera, 4 marzo 2026: chi ha vinto tra Riccardo Cocciante e Vanina?.

Vince Don Matteo 15 , pareggiano Scotti e de Martino: gli ascoltiDon Matteo 15 conquista gli ascolti della prima serata: pareggiano Stefano de Martino e Gerry Scotti, ecco i numeri del 5 marzo 2026 ... ultimenotizieflash.com

Don Matteo vince la prima serata, tra 'Affari Tuoi' e 'La Ruota' è testa a testaVittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con 'Don Matteo 15' che ha ottenuto 3.706.000 telespettatori e il 21,7% di share. Secondo gradino del podio per Canale 5 con il film di Checco Zalone 'Quo ... adnkronos.com

Don Matteo 15 vince con 3,7 milioni di telespettatori e il 21,7% di share. Il sorriso di Raoul Bova testimonia l’affetto del pubblico che dice sempre presente nel giovedì sera. Un grande ritorno dopo una settimana di pausa. E ora mancano solo due puntate all - facebook.com facebook

E anche l'ottava puntata è terminata! Grazie per essere stati con noi Ci vediamo giovedì prossimo con un nuovo episodio "al bacio" di #DonMatteo15 x.com