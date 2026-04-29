La tradizionale ’Scampagnata del 25 Aprile’ si è svolta anche quest’anno a Montenero d’Orcia, organizzata dalla Proloco locale. La manifestazione ha visto la partecipazione di molte persone che hanno condiviso un momento di convivialità e festa. Quest’anno, l’evento ha anche sostenuto l’Asp Vegni, contribuendo alle attività dell’ente. La giornata ha favorito incontri tra i partecipanti e l’obiettivo di raccogliere fondi per la struttura sanitaria.

Una giornata all’insegna della partecipazione e della solidarietà ha accompagnato anche quest’anno la tradizionale ’Scampagnata del 25 Aprile’ organizzata dalla Proloco di Montenero d’Orcia. Un appuntamento ormai consolidato che ha visto una presenza numerosa tra cittadini e visitatori. Il programma si è svolto secondo la consueta formula: passeggiata nella campagna circostante e, a seguire, pranzo conviviale al Parco comunale. Un momento di socialità che ha unito la comunità in un clima di condivisione, valorizzando al tempo stesso il territorio. Determinante anche il contributo dei produttori locali, che hanno offerto i vini, contribuendo alla riuscita dell’evento e promuovendo le eccellenze enogastronomiche della zona.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La ’Scampagnata del 25 Aprile’ aiuta anche l’Asp Vegni

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